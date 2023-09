Equipa feminina do Benfica distribuiu autógrafos na inauguração da nova loja do Benfica no Freeport

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A equipa feminina do Benfica realizou esta sexta-feira uma sessão de autógrafos na inauguração da nova loja do Benfica no Freeport, dando assim aos adeptos benfiquistas a oportunidade de celebrar, junto das jogadoras e equipa técnica, a mais recente conquista da Supertaça feminina, conquistada na última quarta-feira frente ao Sporting, em Aveiro. [Imagens: Rui Minderico]