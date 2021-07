O portal especializado 'Footy Headlines' desafiou os seus utilizadores para escolherem o melhor e o pior nos equipamentos recentemente lançados e há duas opções portuguesas em destaque: uma pela positiva e outra... pela negativa. O terceiro do FC Porto foi escolhido como o mais bonito, ao passo que o do Benfica surge na lista como o sétimo mais feio, uma posição acima do alternativo do FC Porto. Curioso o facto de o principal do Barcelona ter sido votado tanto como um dos mais bonitos como... um dos mais feios.