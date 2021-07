Dezasseis seleções iniciam quinta-feira o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e entre elas há vários nomes já consagrados e outros que prometem dar cartas no futebol europeu e mundial. Prova disso é esta lista com os 20 jogadores mais valiosos - de acordo com o portal 'Transfermarkt' - que vão entrar em campo na capital japonesa com objetivo de lutar por medalhas. [Imagens: Reuters e Action Images]