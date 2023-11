Espanhóis vêem Benfica "deprimido" e esperam "reação desesperada" frente à Real Sociedad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica joga esta quarta-feira frente à Real Sociedad, pelas 17h45, a cartada decisiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo que uma derrota das águias e uma vitória do Inter diante do Salzburgo ditará já a eliminação dos comandados de Roger Schmidt. E é nesse sentido que a imprensa espanhola analisa hoje a partida, frisando que os encarnados procuram uma "desesperada reação". (Imagens: Luís Manuel Neves, 'AS', 'Mundo Deportivo' e 'Sport').