Esta é a prisão onde vai ficar Dani Alves: um espaço renovado com salão para festas e um polidesportivo

Daniel Alves conheceu esta sexta-feira a medida de coação que determinou a prisão preventiva, por suspeita de violação de uma jovem, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022. O internacional brasileiro ficou em prisão preventiva e foi alocado no estabelecimento prisional Brians 1, em Sant Esteve Sesrovires, um local fundado em 1991 mas que foi entretanto renovado. Dos mais de 61 mil metros quadrados de edificado, há a realçar a existência de bibliotecas, oficinas ocupacionais, um salão de festas ou, já que falamos de um desportista, a existência de um pavilhão polidesportivo. "A distribuição dos espaços e a sua independência permitem aos reclusos realizar diversas atividades culturais, educativas, laborais, desportivas, etc. em áreas delimitadas no quadro de um ambiente semelhante a um bairro ou aldeia", pode ler-se no site do Ministério da Justiça, na Catalunha.