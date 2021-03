O Slavia Praga venceu o Rangers em Glasgow e apurou-se para os quartos de final da Liga Europa mas o jogo ficou marcado pela entrada 'a matar' de Kemar Roofe sobre o guarda-redes dos checos, Ondrej Kolar, que teve de sair de maca. O jogador dos escoceses foi expulso.

