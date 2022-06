Estádio com capacidade para um milhão de espectadores? Artista fez maquete impressionante

Longe vão os tempos do Maracanã com capacidade para 200 mil espectadores - atualmente o recinto com maior lotação é o Estádio Primeiro de Maio Rungrado, na Coreia do Norte, com 150 mil -, mas isso não travou o artista norte-americano Paul Pfeiffer, que desenhou uma maquete de um estádio com capacidade para... um milhão de pessoas, como documentam estas imagens divulgadas pela ESPN.