O Estádio da Luz recebe, na quarta-feira, o primeiro encontro da final-8 da Liga dos Campeões, num encontro que opõe os italianos da Atalanta e os franceses do Paris Saint-Germain. Na chegada ao recinto do Benfica, o campeão francês partilhou nas redes sociais do clube uma fotografia onde mostra o interior do Estádio 'vestido' com as decorações da prova milionária de clubes europeus. (Fotos: Pedro Ferreira, Reuters e Lusa)