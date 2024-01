Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica que atravessa um sério problema de saúde com um cancro terminal no pâncreas, foi esta sexta-feira lembrado pelos Diabos Vermelhos no Estádio da Luz. "Estamos contigo, força Eriksson", pode ler-se numa tarja exibida nas bancadas do recinto. [Fotografia: Luís Manuel Neves]