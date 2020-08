Basebol, basquetebol e futebol americano são as modalidades mais populares nos Estados Unidos da América e têm a maioria das 50 equipas mais valiosas do Mundo do desporto segundo a revista Forbes. Uma lista com um líder que não deixa de surpreender e que conta com apenas 7 representantes do futebol. [Imagens: Action Images, USA Today Sports, Action Images e Reuters]