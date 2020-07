Estatísticas colocam português como um dos melhores da Premier League (e não é Bruno Fernandes)

Apesar de não dizerem tudo, as estatísticas assumem um papel cada vez mais importante no futebol pois ajudam a perceber melhor as performances individuais e coletivas. O portal 'WhoScored' reuniu os dados da Opta longo das 38 jornadas da Premier League e com isso definiu os 25 melhores jogadores da temporada, numa lista que apresenta algumas surpresas. [Imagens: Lusa/EPA, Reuters e Action Images]