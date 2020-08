Consulte o calendário completo da Liga NOS 2020/21, divulgado esta sexta-feira no Kick-Off da Liga Portugal . O FC Porto vai iniciar a defesa do título de campeão com uma receção ao Sp. Braga, na primeira jornada, em 20 de setembro, o Benfica vai jogar no reduto do Famalicão e o Sporting recebe o Gil Vicente.