Estes jogadores ficam livres no verão e formariam um belo onze em qualquer equipa

Com os campeonatos suspensos devido à pandemia do coronavírus há inúmeros jogadores com futuro incerto, sobretudo aqueles que terminam contrato no verão. Muitos poderão optar ou até ser obrigados a jogar pelos atuais clubes até que as épocas sejam finalizadas, mas são também alvos apetitosos para outros emblemas que os podem contratar a custo zero. [Imagens: Reuters, Lusa/EPA e Getty Images]