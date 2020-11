Os craques da Premier League que ficam sem clube no próximo verão

Dentro de algumas semanas o futebol voltará a estar envolvido na 'loucura' do mercado de transferências e vários jogadores que terminam contrato com os respetivos clubes no verão de 2021 podem negociar antecipadamente com outros emblemas. Na Premier League, considerado por muitos como o melhor campeonato do mundo, há muitos nomes sonantes nessa situação para os quais, por certo, não faltam pretendentes. [Imagens: Lusa/EPA, Reuters e Action Images]