A época desportiva viu-se obrigada a alterar o seu percurso natural. Os adeptos de futebol viram-se impedidos de frequentar os estádios dos seus clubes, devido à pandemia de Covid-19. Contudo, antes do novo coronavírus mudar o quotidiano das pessoas, clubes e instituições, estes eram os emblemas com as melhores médias de assistência nos dez principais campeonatos de futebol europeus. Veja as posições dos três principais clubes portugueses, nomeadamente Benfica, FC Porto e Sporting. [Imagens: Reuters, Action Images, Liga Portugal, Movephoto, Luís Manuel Neves]