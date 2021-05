O Sporting pode ser campeão na terça-feira, caso derrote o Boavista e já está praticamente tudo pronto para a festa. A começar logo pelo autocarro que deverá transportar os jogadores, que está já 'pintado' com as inscrições de "Eu sou campeão 2020/21". De notar que os leões assinalam a conquista do 23.º título nacional, incluindo aqui os 4 Campeonatos de Portugal que conquistaram.