Everton recebe Liverpool em Goodison Park com bandeira de Portugal em destaque

Este domingo, o estádio do Everton - Goodison Park - é palco do duelo com o Liverpool, a pouco pontos de garantir o título inglês, e estará decorado com as bandeiras das várias nacionalidades dos jogadores do plantel às ordens de Carlo Ancelotti. André Gomes e o guarda-redes João Virgínia são os futebolistas portugueses da formação da casa. O jogo tem início às 19 horas