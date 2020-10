Evra dá os parabéns a Bobby Charlton de forma hilariante e 'provoca' Man. City

Sir Bobby Charlton, figura incontornável do futebol inglês e do Manchester United, celebra este domingo 83 anos e Patrice Evra, também ele ex-jogador dos red devils, não deixou de assinalar a data... à sua maneira. "Parabéns Sir Bobby Charlton. Bem sei que é domingo rapazes, desculpem... na realidade, não peço desculpa!", escreveu com muitos emojis à mistura, na legenda de uma 'curiosa' imagem [Twitter]