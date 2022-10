Ex-benfiquistas festejaram triunfo no Dragão: de Salvio a João Félix

O Benfica bateu o FC Porto no jogo grande da 10ª jornada da Liga Bwin, com um golo solitário de Rafa e houve ex-jogadores das águias que se mostraram atentos ao desenrolar da partida no Estádio do Dragão. Eduardo Salvio foi um dos que festejou o golo do internacional português nas redes sociais, sendo que João Félix também se revelou efusivo face ao tento do avançado e amigo Rafa. Sebastien Corchia também mostrou apoio tal como Artur Moraes, ex-guarda-redes do clube da Luz.