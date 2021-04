Ex-V. Guimarães e Estoril conforta adversário em lágrimas em Itália

Cagliari e Parma protagonizaram este sábado um verdadeiro espetáculo de futebol. A formação da casa venceu por 4-3 o encontro da 31.ª jornada da Serie A, com dois golos já no período de descontos.



Ávidas por pontos, qualquer uma das duas equipas procurava sair do Sardegna Arena em melhor posição na tabela do que aquela que entraram em campo (ambas em zona de despromoção).



No final do encontro, Kurtic, companheiro de equipa de Bruno Alves (suplente não utilizado) no Parma, não aguentou as lágrimas e sentou-se no relvado a chorar, com o brasileiro João Pedro Galvão a ir confortá-lo. Bonito gesto do ex-Vitória de Guimarães e Estoril.