O treino do Famalicão, esta quarta-feira, contou com a presença especial de 400 crianças. A SAD minhota decidiu abrir as portas para esta visita e os contemplados puderam assistir à sessão de trabalhos a partir da bancada, entrando para o relvado já no final para uma foto de família com todo o plantel. Houve ainda espaço para autógrafos.