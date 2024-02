Família de Miklós Fehér na Luz para a homenagem do Benfica ao antigo jogador: as imagens da cerimónia

A cumprir os 20 anos do falecimento de Miklós Fehér, antigo jogador do Benfica que a 25 de janeiro de 2004 caiu inanimado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, num jogo contra o Vitória de Guimarãe, o Benfica voltou a homenagear o ex-futebolista húngaro este domingo homenageado no Estádio da Luz. Momentos antes do encontro com o Gil Vicente - que está a decorrer neste momento -, decorreu uma cerimónia junto à porta 18 do Estádio da Luz, onde se encontra o busto de Miklós Fehér, que contou com a presença dos pais, da irmã, da embaixadora da Hungria em Portugal, do presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, Fernando Seara, e de Simão Sabrosa, diretor para as Relações Internacionais do Clube.