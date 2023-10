Famílias e amigos em festa no Jamor: As imagens da 3.ª Corrida Multicare Vitality

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Lisboa, voltou este domingo ser palco da Corrida Multicare Vitality, organizada pela Fidelidade. Nesta 3.ª edição, a iniciativa reuniu 2.500 participantes de todas as idades que, a correr ou a caminhar, desfrutaram de uma manhã recheada de diversão e com foco na promoção de hábitos de vida saudáveis. [Imagens: Duarte Roriz]