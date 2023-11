Famoso cantor britânico encontrou Viktor Gyökeres e não resistiu a pedir uma foto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Fã confesso do Coventry, o cantor britânico Tom Grennan foi surpreendido esta segunda-feira ao encontrar no mesmo hotel de Estocolmo o avançado Viktor Gyökeres e não resistiu em tirar uma foto com o ex-jogador da sua equipa e partilhá-la nas redes sociais. "Incrível quem consegues encontrar num ginásio de Estocolmo. Gostei de te ver, mano @viktor_gyokeres".