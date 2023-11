Farense-Arouca começou atrasado devido a buraco na rede de uma das balizas: veja as imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Farense-Arouca, que tinha início agendado para as 20h15, só arrancou 8 minutos depois da hora inicialmente prevista devido a um burcao numa das balizas do estádio de São Luís. A baliza em causa tinha uma zona da rede que estava anexada junto à barra remendada com uma espécie de ligadura. Após inspeção da equipa de arbitragem, essa ligadura foi retirada e substituída por uma fita branca. [Frames: Sport TV]