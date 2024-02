FC Porto inaugura espaço sensorial no Estádio do Dragão

O FC Porto deu esta sexta-feira a conhecer a 'Inzone', o novo espaço sensorial no Estádio do Dragão, destinado a pessoas com dificuldades no processamento da informação sensorial (Perturbação do Espectro do Autismo, Disfunção do Processamento Sensorial, Défice Intelectual ou Doença de Saúde Mental). Irá permitir que estas pessoas assistam a um jogo de futebol beneficiando de uma experiência segura, num ambiente controlado e vivenciando o mínimo de experiências de sobrecarga sensorial.