FC Porto já na capital para o jogo do Estoril e com novidades nos convocados

O plantel do FC Porto chegou ao final da tarde desta terça-feira a Lisboa, onde vai pernoitar para a sua estreia na Allianz Cup 2023/24, diante do Estoril, esta quarta-feira. E Sérgio Conceição levou consigo algumas suspresas, desde logo Zé Pedro e Bernardo Folha, confirmando-se igualmente a presença de João Mendes, que se estreou a titular no campeonato na deslocação a Famalicão, no último fim de semana. (Fotos: Vítor Chi)