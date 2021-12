Fernando Gomes juntou rivais na Cidade do Futebol: o abraço entre Varandas e Seara

A Cidade do Futebol recebeu esta sexta-feira mais um ato de lançamento do livro 'Fernando Gomes: 10 anos de Presidência na FPF', numa cerimónia que representação ao mais alto nível de Benfica e Sporting, que deu também uma imagem de fair play, com o abraço entre Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, e Frederico Varandas. (Fotos: Paulo Calado)