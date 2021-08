Fernando Pimenta e Pedro Pichardo homenageados no Estádio da Luz

O canoísta Fernando Pimenta e o triplista Pedro Pablo Pichardo foram esta terça-feira homenageados em pleno relvado do Estádio da Luz, no intervalo do encontro entre Benfica e Spartak Moscovo, que poderá seguir aqui ao minuto. Recorde-se que os dois atletas portugueses conquistaram uma medalha de bronze (Fernando Pimenta) e uma medalha de ouro (Pedro Pichardo) nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. [Frames: BTV e Fotos de LUSA/EPA]