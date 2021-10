Fernando Santos já lançou 56 jogadores na Seleção Nacional: trio em estreia frente ao Qatar

Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão aumentaram este sábado para 56 o número de jogadores lançados por Fernando Santos na Seleção Nacional. O guarda-redes do FC Porto e o médio do Sporting foram titulares diante do Qatar, enquanto o avançado do Milan entrou para a segunda parte. O trio junta-se a uma já bem longa lista de estreantes pelas mãos do Engenheiro, que assumiu o comando da turma das quinas em 2014.