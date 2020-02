Durante o Benfica-Famalicão ( 3-2 ), foi visível nas bancadas do Estádio da Luz alguns adeptos com máscaras, muito possivelmente devido aos receios de contágio do coronavírus - isto numa altura em que não existe nenhum caso confirmado em Portugal. Veja as principais imagens desta partida. [Fotos: Miguel Barreira e Pedro Ferreira]