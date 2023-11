«Ficaram assustadoramente lindos»: Varzim 'arrisca-se' na IA para criar um novo estádio e adeptos aprovam

Inspirado pelo que recentemente se tornou uma tendência nas redes sociais, o Varzim SC recorreu esta terça-feira à Inteligência Artificial para tentar criar um futuro estádio do clube. Através do seu perfil oficial do Instagram, os varzinistas partilharam os resultados e recolheram comentários positivos por parte dos seus adeptos. "Ficaram assustadoramente lindos", escreveu um dos adeptos do clube na caixa de comentários da publicação.