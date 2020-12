Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes deram cor ao Burj Khalifa, a maior torre do Mundo com 828 metros de altura. Os dois portugueses foram vencedores na gala deste domingo dos Globe Soccer Awards. O avançado da Juventus recebeu a distinção de Jogador do Século, enquanto que o empresário foi distinguido como Agente do Século. [Imagens: Reuters, Action Images e Globe Soccer Awards]