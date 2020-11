Matilde Mourinho, filha do treinador do Tottenham, vai lançar uma linha de jóias em dezembro. "Depois de um ano, a MATILDE Sustainable Jewellery está finalmete aí", escreveu a jovem de 24 anos nas suas redes sociais dando conta do seu novo desafio no mundo empresarial que terminou há pouco um master em Belas Artes na Universidade de Buckingham