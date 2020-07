Filha de Peter Lim debaixo de críticas após declaração polémica

Aos 27 anos, Kim Lim é casada tem um filho e é uma das maiores influenciadoras de Singapura nas redes sociais. E foi precisamente por causa de uma mensagem nas redes sociais que a milionária filha de Peter Lim se envolveu numa polémica em Espanha, com os adeptos do Valencia a criticarem duramente Kim pela declaração que publicou, recordando que o pai é proprietário de 70% do clube.