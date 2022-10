A mulher e filho de Roger Schmidt celebraram efusivamente o golo de João Mário no PSG-Benfica (1-1). Ambos estavam numa bancada do Parque dos Príncipes, juntamente com vários adeptos encarnados, e festejaram o tento que valeu o empate. O filho do treinador envergava mesmo uma camisola de Enzo Fernández.