Flávio teve um dia diferente na Luz e realizou um sonho: conheceu os jogadores do Benfica e esteve com Rui Costa

A Fundação Benfica ajudou a realizar o sonho de Flávio, no último sábado, no Estádio da Luz. O adepto benfiquista conheceu vários craques do futebol profissional que só tinha a possibilidade de ver através da televisão, tirou fotos com eles e ainda recebeu uma camisola autografada. Flávio não foi embora sem posar para a fotografia ao lado do treinador Roger Schmidt e do presidente das águias, Rui Costa. [Fotos: Benfica]