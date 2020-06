Florentino Luís, jogador do Benfica, casou este sábado e partilhou nas redes sociais fotos do feliz momento com Bruna Guerreiro. "Um sonho tornado realidade, não como planeámos mas sim como Deus planeou! Um novo caminho se inicia na nossa vida e eu prometo que te honrarei até ao fim!", escreveu Florentino.