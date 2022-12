Foi o melhor jovem do Mundial'2022 e viu valor de mercado disparar: Enzo foi quem mais valorizou no Qatar

Enzo Fernández esteve em bom plano no Mundial'2022 pela Argentina, tendo sido eleito o melhor jogador jovem do torneio que se disputou no Qatar. Nesse sentido, o médio do Benfica viu o seu valor de mercado subir dos 35 para os 55 milhões de euros, segundo o 'Transfermarkt'. Enzo Fernández é assim, a par de Mbappé, quem mais saiu valorizado da competição com uma subida de 20 M€. Gonçalo Ramos também se valorizou no Qatar, surgindo no 15.º posto deste ranking, tendo passado de 24 para 30 milhões de euros. [Créditos: Reuters e Lusa/EPA]