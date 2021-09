Fracassos inesperados: os 10 maiores 'flops' da Premier League

O mundo do futebol é rico em mudanças e surpresas. Jogadores que brilham num país muitas vezes acabam por ficar aquém das expectativas noutro e vice-versa. Deste modo, o jornal britânico 'Daily Star' decidiu elencar uma lista de grandes jogadores que brilharam em inúmeras ligas europeias, porém, nas suas passagens pelo principal escalão do futebol inglês ficaram muitos furos abaixo do expectável [Créditos: Action Image, EPA, Twitter/futografia, Twitter/RousingTheKop, Twitter/Liverpool, Twitter/WestHam]