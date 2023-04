Frederico Varandas em destaque na imprensa italiana: «Caso quase único no futebol»

A "Gazzetta dello Sport' publica esta quinta-feira, dia do Juventus-Sporting (20 horas), uma entrevista com Fabrizio Tencone, em que o ex-médico do clube de Turim surge ao lado de Frederico Varandas: "O meu amigo Varandas, de médico a presidente do Sporting". Tencone destaca que se trata de um "caso quase único no futebol". "É como se Luca Stefanini, chefe do departamento médico da Juventus, se tornasse presidente do clube no futuro", refere.