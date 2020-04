Com os campeonatos parados, sem forma de fazerem o seu trabalho e se mostrarem, os futebolistas das principais ligas mundiais viram os seus valores de mercado caírem a pique, com quedas que vão até aos 20%, num máximo registado de 32 milhões de euros. Essa foi a conclusão do portal 'Transfermarkt', que esta quarta-feira divulgou a mais recente atualização, a qual apresenta mudanças drásticas e preocupantes nos valores das estrelas mundiais. A título de curiosidade, neste top-50 estão três portugueses...