'Futebol para Todos': as melhores imagens da cerimónia de entrega de prémios

A Federação Portuguesa de Futebol entregou esta quinta-feira os prémios 'Futebol para Todos', um projeto de intervenção social que tem como objetivo recompensar financeiramente instituições sem fins lucrativos. Nesta edição, concorreram 63 projetos, um novo máximo, e os vencedores foram o Forjães, as Novas Olimpíadas Especiais e o Romariz. Agora, a FPF irá distribuir 50 mil euros pelas três instituições.

Na cerimónia, que decorreu na Cidade do Futebol, esteve presente Fernando Gomes, presidente da FPF, bem como Catarina Furtado, apresentadora de televisão, Mercedes Balsemão, presidente da SIC Esperança, Humberto Coelho, vice-presidente da FPF, Monica Jorge, diretora da FPF, membros do júri do Futebol para Todos e ainda representantes dos dez projetos finalistas. [Imagens: FPF]