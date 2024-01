FUTURE 7: Neymar, Grealish e Julia Grosso apresentam as novas chuteiras da PUMA

Neymar Jr., Jack Grealish e Julia Grosso são apenas alguns dos rostos que esta quinta-feira apresentaram as novas chuteiras da PUMA. Tratam-se dos modelos FUTURE 7, ULTRA E KING, que fazem parte do 'Phenomenal Pack'. Infundidas com a tecnologia FUZIONFIT360 atualizada, inovações PWRPRINT e PWRTAPE e a inovadora sola Dynamic Motion System, as novas FUTURE estão de volta e melhores do que nunca, totalmente preparadas para permitirem criar qualquer tipo de movimentos, sem restrições, durante os 90 minutos. [Imagens: PUMA]