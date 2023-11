Gala das Campeãs celebrou campeãs numa noite repleta de glamour

A expectativa era enorme e a primeira Gala das Campeãs, organizada por Record, foi um absoluto sucesso na forma como homenageou as principais protagonistas da evolução do futebol e futsal femininos nacionais. Foi uma verdadeira celebração do desporto no feminino, que encheu o Salão Preto e Prata do Casino Estoril de alegria e glamour. (Fotos: Pedro Ferreira)