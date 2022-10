Garagem de Alvalade vandalizada depois do jogo com o Casa Pia

Depois da polémica que envolveu membros da claque Juventude Leonina e agentes das forças de seguranças nas bancadas do Estádio José Alvalade durante o Sporting-Casa Pia, surgiram mensagens nas paredes da garagem do recinto dos leões como: "Polícia bom é polícia morto", como é possível ler e visualizar nas fotografias que estão a ser partilhadas nas redes sociais. Em algumas das imagens é possível ver JL76, as iniciais da claque Juventude Leonina e o seu ano de fundação, e ainda o acrónimo A.C.A.B (All Cops Are Bastards ou Todos os Polícias São C*****, em português).