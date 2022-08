Gil Vicente deixou mensagem de boas-vindas ao AZ Alkmaar nos ecrãs do estádio de Barcelos

O AZ Alkmaar conheceu esta quarta-feira os cantos ao estádio de Barcelos, recinto que amanhã será palco da segunda mão do playoff da Conference League entre holandeses e o Gil Vicente. Através de uma mensagem no ecrã gigante do estádio, a formação minhota deu as boas-vindas ao emblema holandês, que fez questão de agradecer nas redes sociais. "Obrigado, Gil Vicente!", escreveram no 'Twitter'. [Imagens: AZ Alkmaar]