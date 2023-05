Glamour na passadeira vermelha do jantar do Benfica

O Benfica celebra esta segunda-feira a conquista do 38.º título nacional do seu historial com um jantar no Convento do Beato, um evento onde não faltou glamour na passadeira vermelha. As melhores imagens da chegada dos jogadores, elementos do staff e equipa técnica do Benfica. Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, também marca presença no jantar benfiquista. [Imagens: Sérgio Lemos]