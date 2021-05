"Glazers out": adeptos do Man. United protestam no regresso às bancadas de Old Trafford

A 37.ª jornada da Premier League arrancou esta terça-feira e fica marcada pelo regresso do público aos estádios. Em Old Trafford, no duelo entre Manchester United e Fulham , os adeptos dos red devils não perderam a oportunidade de voltarem a manifestar-se contra a família Glazer, proprietária do clube, pedindo mais uma vez que a saída dos norte-americanos com cartazes a exibir a mensagem 'Glazers out'. [Imagens: Reuters]