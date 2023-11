Goal elegeu os 50 melhores do mundo: há 5 portugueses mas Cristiano Ronaldo... não entra

O final do ano aproxima-se e com ele chega aquela época habitual das listas dos melhores do ano. O portal 'Goal' é um dos primeiros a lançar os seus nomes, com uma lista de 50 jogadores com opção algo... discutíveis. Por exemplo, Cristiano Ronaldo não entra nas contas. Em sentido inverso, há cinco portugueses nos escolhidos, um deles com uma passagem na primeira metade da época pelo Benfica.